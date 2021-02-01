Актриса Ольга Сумская показала, как выглядит ее утренняя пробежка



Как передает Politeka.net, видео артиста опубликовала на своей страничке в Instagram.

54-летняя актриса не перестает удивлять украинцев своей внешностью. Сумская выглядит намного моложе своих лет и, возможно, одной из причин этого является занятия спортом.

"Всем доброго утро. Вышла на пробежку в Кропивницком, а тут гололед. Скорость небольшая, но польза есть", - поделилась актриса.





Ранее Сумская опубликовала кадры в "сториз", на которых предстала в кабинете у косметолога. Актриса решила раскрыть один из своих секретов красоты.

Так, по словам Ольги, после очередного представления, она решила пройти особую процедуру.

Также мы сообщали, что звезда поделилась архивным кадром, на котором позировала в леопардовом купальнике, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. Ее образ дополнили коричневая кепка, солнцезащитные очки и сережки-кольца.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.