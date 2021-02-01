Актриса Ольга Сумская показала, как выглядит ее утренняя пробежка

Как передает Politeka.net, видео артиста опубликовала на своей страничке в Instagram.

54-летняя актриса не перестает удивлять украинцев своей внешностью. Сумская выглядит намного моложе своих лет и, возможно, одной из причин этого является занятия спортом.

"Всем доброго утро. Вышла на пробежку в Кропивницком, а тут гололед. Скорость небольшая, но польза есть", - поделилась актриса.



Ранее Сумская опубликовала кадры в "сториз", на которых предстала в кабинете у косметолога. Актриса решила раскрыть один из своих секретов красоты.

Так, по словам Ольги, после очередного представления, она решила пройти особую процедуру.

Популярные статьи сейчас

В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."

Внезапно ушел из жизни музыкант культовой группы, его творчеством восхищались миллионы: "Оплакиваем потерю..."

Анджелина Джоли вызвала переполох на пляже, появившись в черном бикини: "Кое-чего не хватает..."

Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"

Найдено тело известного актера-красавца, ему было всего 26: "Не выдержал локдауна"
Показать еще

Также мы сообщали, что звезда поделилась архивным кадром, на котором позировала в леопардовом купальнике, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. Ее образ дополнили коричневая кепка, солнцезащитные очки и сережки-кольца.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.