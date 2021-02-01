Актриса Ольга Сумская показала, как выглядит ее утренняя пробежка
Как передает Politeka.net, видео артиста опубликовала на своей страничке в Instagram.
54-летняя актриса не перестает удивлять украинцев своей внешностью. Сумская выглядит намного моложе своих лет и, возможно, одной из причин этого является занятия спортом.
"Всем доброго утро. Вышла на пробежку в Кропивницком, а тут гололед. Скорость небольшая, но польза есть", - поделилась актриса.
Ранее Сумская опубликовала кадры в "сториз", на которых предстала в кабинете у косметолога. Актриса решила раскрыть один из своих секретов красоты.
Так, по словам Ольги, после очередного представления, она решила пройти особую процедуру.
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Также мы сообщали, что звезда поделилась архивным кадром, на котором позировала в леопардовом купальнике, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. Ее образ дополнили коричневая кепка, солнцезащитные очки и сережки-кольца.
Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.
Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.
Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.