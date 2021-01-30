Известная украинская актриса Ольга Сумская восхитила поклонников шикарной фигурой

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 54 года постоянно восхищает цветущим и молодым внешним видом и неувядающей красотой.

Она старается не забывать о своих поклонниках и публикует в Instagram снимки с повседневной жизни. Несколько часов назад она показала архивное фото со своим мужем Виталием Борысюком.

На фото звезда позирует в леопардовом купальнике, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. Образ завершают коричневая кепка, солнцезащитные очки и сережки-кольца. Прическу Ольга сделала удобную, но в то же самое время стильную - все волосы собраны в косу. Выглядит актриса очаровательно.

Рядом позирует ее муж. Они сделали общее фото на фоне Азовского моря. Они стоят спиной к друг другу и выглядят счастливыми и, как и прежде, влюбленными. А еще - стильными!

Снимок, по всей видимости, был сделан на одном из пляжей Бердянска, где Сумская вместе с супругом находилась на отдыхе.

Фанаты пишут многочисленные комментарии, восхваляя красоту пары и их любовь:

"Такие красивые и вечно молодые!😍😍😍", "Дельфин и Русалка👍💛💛", "Очень красивая пара♥️ Была, есть и будет🌹", "Вы такие классные!", "Вот это бомба кампания)", "Вы не изменились. Точнее, стали красивее", "самые классные,горячие! Пример для семейных пар🔥", "Какие же вы красивые 🌺чудо-пара".

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.