Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная ошеломила своим горячим видом
Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась пикантными кадрами на своей странице в соцсети "Инстаграм". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Темная сторона», - подписала она кадры.
Паперная позировала в кожаном мини-сарафане с глубоким декольте и ботфортах на каблуках.Также она надела черный ошейник. Образ дополнил насыщенный макияж. Свои длинные волосы девушка собрала в высокий хвост.
В таком виде Антонина снималась среди висящих красных цепей.
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Горячий образ Тони Паперной просто свел с ума пользователей Сети. Ее засыпали комплиментами, а также отметили сходство со звездной мамой.
«Ты вчера была огонь», «Ну наконец-то», «Наконец-то тёмная сторона обнаружена», «Блин, так маму похожа! Очень даже», «Красавица, как мамочка!!!», «Уххх!», «Ах, какая же красота», «Ооо, Боже! Круто», «Фотки огонь», «Держите нас крепче 🔥😍 Тоня, какая бомбическая», «Пора уже сниматься в нашем 9,5 недель, только надо найти Мики Рука, классно было может ваш Владимир попробует! Хочется классного фильма!», «Тоня, это просто огонь», - пишут в комментариях.
Напомним, растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте.
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