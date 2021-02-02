Актриса Ольга Сумская ошеломила неприукрашенной внешностью и неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых рискнула показать себя без макияжа и прически - в "походном" образе.

Так, возвращаясь с гастролей домой в Киев, Ольга позировала в купе поезда - в черном свитшоте, слегка растрепанная и умытая. Во время долгого пути актрису потянуло на откровения.

"Что-то давненько, друзья, мы с вами не общались... Я сейчас одна еду в купе, очень соскучилась за мужем..., - призналась Сумская. - Так вот у меня вопрос к вам - что для вас семья? Я бы все же поспорила с классиком по поводу того, что все семьи счастливы одинаково - потому что все индивидуально..."

Ольга задумалась, вспоминая родных, и решила задать публике любопытный вопрос: какие две основные проблемы беспокоят вашу семью?

Напомним, Сумская и актер Виталий Борисюк вместе уже почти 30 лет. Пара воспитывает дочку Анну (у Ольги есть еще одна старшая дочь от первого брака).

Актриса ранее признавалась, что в их идеальной семье также случаются порой кризисы.

"Без кризисов не бывает. Что такое кризис? Это испытание чувств на прочность. У нас тоже были какие-то проблемы и перепутья. Все было на грани разрыва", - делилась звезда.

По словам Борисбка, он впервые увидел Ольгу еще на сцене театрального училища. Тогда ему сразу приглянулась яркая девушка, но он боялся знакомится с ней, так как выяснил, что она дочка народных артистов. Только через несколько лет актер признался Ольге в любви и сделал это прямо во время выступления на сцене.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

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