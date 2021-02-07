Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала, как проходит ее рабочий день
Артистка снимается в сериале "Крепостная" в роли Софии Косач, сообщает Politeka.net. Героиня Ольги - умная вдова, которая осталась одна с тремя детьми.
В своих последних сторис Сумская показала кадры, сделанные при подготовке к съемкам сериала. Артистка воплотилась в свою героиню и удивила внешностью.
Ольга была в парике с пышными, волнистыми волосами и заколкой в виде банта.
Длинные серьги сияли в ушах звезды.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
45-летняя Могилевская удивила внешностью, фото "порвало" сеть: "Боже, как вы изменились"
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."
Артистка была в красивом светлом платье, накинув сверху вязанный платок.
Казалось, на артистке совершенно не было косметики - так мастерски был наложен грим.
"Моя София Косач снова на площадке", - написала артистка.
На другом кадре Сумская предстала со вторым героем сериала - Тарасом Цымбалюком, который исполняет роль Назара.
Оба артиста сделали селфи, прижавшись друг к другу.
"Приятная встреча", - подписала снимок Сумская.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Ольга Сумская родилась в 1966 году в семье актеров. Родители просто "пропадали" в театре имени Ивана Франко. К счастью, у девочки была сестра, Наталья, которая следила за младшей сестренкой.
С детства сестрички знали, что такое сцена и театр, поэтому выбор профессии был прост. Сейчас это две самые востребованные актрисы в Украине, которые каждый раз поражают своим талантом.
Напомним, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".
Как сообщала Politeka, игривая Сумская охмурила красавчика с бакенбардами: "Зажигательная женщина".
Также Politeka писала, что встревоженная Сумская поразила заявлением, появились кадры: «У нас большая беда…».