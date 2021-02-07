Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала, как проходит ее рабочий день

Артистка снимается в сериале "Крепостная" в роли Софии Косач, сообщает Politeka.net. Героиня Ольги - умная вдова, которая осталась одна с тремя детьми.

В своих последних сторис Сумская показала кадры, сделанные при подготовке к съемкам сериала. Артистка воплотилась в свою героиню и удивила внешностью.

Ольга была в парике с пышными, волнистыми волосами и заколкой в виде банта.

Длинные серьги сияли в ушах звезды.

Артистка была в красивом светлом платье, накинув сверху вязанный платок.

Казалось, на артистке совершенно не было косметики - так мастерски был наложен грим.

"Моя София Косач снова на площадке", - написала артистка.

На другом кадре Сумская предстала со вторым героем сериала - Тарасом Цымбалюком, который исполняет роль Назара.

Оба артиста сделали селфи, прижавшись друг к другу.

"Приятная встреча", - подписала снимок Сумская.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Ольга Сумская родилась в 1966 году в семье актеров. Родители просто "пропадали" в театре имени Ивана Франко. К счастью, у девочки была сестра, Наталья, которая следила за младшей сестренкой.

С детства сестрички знали, что такое сцена и театр, поэтому выбор профессии был прост. Сейчас это две самые востребованные актрисы в Украине, которые каждый раз поражают своим талантом.

Напомним, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

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