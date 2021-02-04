Дочь украинской звезды Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, похвасталась стильным образом

30-летняя артистка похвасталась внешностью, сделав селфи, сообщает Politeka.net. Паперная предстала в теплой одежде.

Актриса надела белую шапочку, из-под которой торчали светлые локоны.

Также звезда надела дубленку, а поднеся руку к шее, наружу выставился рукав клетчатой рубашки.

Легкий макияж завершил зимний образ. Антонина улыбалась и выглядела очень свежо и привлекательно.

"Интересует вот какой вопрос : На какие страницы чаще всего вы подписываетесь ? Кто вдохновляет ? Мода , стиль , красота ??? Что же ? Что же интересует вас больше всего ?", - поинтересовалась артистка.

За пять часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Интересные люди, как Вы, Тоня! Если честно, раньше Вас не знала, но Ваши юмор и самоирония меня покорили и подписалась на Вас!", "На страницы где тепло, уютно, светло, естественно и искренне...как у Вас, например❤️от многих людей отписалась 🥴а на вас приятно смотреть, ненавязчиво и с юмором👌", "Юмор🔥, здоровье, косметология, собачки, путешествия и некоторые известные люди", "Умные харизматичные красивые", "Для женщин всегда актуальна мода,стиль и красота😍", "Рецепты , фитнес тренер , красота , уход за кожей , и путешествия обожаю", "Вдохновляют талантливые, безусловно красивые и стильные люди, со своей изюминкой", "Гармоничные личности, стиль жизни", - написали пользователи сети.

Напомним, растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте.

Как сообщала Politeka, подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото: "Евочка уже...".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве: "Мамочка всегда настаивала...".