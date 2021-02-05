Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась кадрами из своего нового театрального представления с участием Юрия Горбунова и Лилии Ребрика

Как сообщает Politeka.net, артистка опубликовала новый пост в своем Инстаграм.

Сумская рассказала, что сейчас играет в спектакле по мотивам творчества Антона Павловича Чехова. В этом представлении ее коллегами по сцене помимо Горбунова и Ребрик стали Алексей Вертинский и Виталий Борисюк, образ которого дополняют роскошные усы.

«Спасибо, Киев! Спектакль по Чехову «Медведь и Предложение» дарит столько позитива!», - написала Сумская.

Она поделилась видео с фрагментами выступления, а также своим фото в образе и общим снимком с актерами из гримерки. На фото все артисты выглядят веселыми и довольными.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать ее пост.

«Как я соскучилась по театру! Ольга и Виталий, спасибо за ваш талант! Выставляйте почаще пжл видео из ваших спектаклей!», «Ну шикарная прическа», «Браво!», «Олечка, Вы прекрасны», «Как глоток свежего воздуха!», «Вау прямо голливудский состав», - пишут украинцы.

Ранее мы писали, что Сумская опубликовала свежие кадры в "сториз" на своей странице в Инстаграм, на которых предстала в образе Леси Украинки.

«Интересный проект… В образе Леси Украинки», - подписала кадры актриса, на которых запечатлена в звукозаписывающей студии.

Напомним, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

Как сообщала Politeka, игривая Сумская охмурила красавчика с бакенбардами: "Зажигательная женщина".

Также Politeka писала, что встревоженная Сумская поразила заявлением, появились кадры: «У нас большая беда…».