Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась кадрами из своего нового театрального представления с участием Юрия Горбунова и Лилии Ребрика
Как сообщает Politeka.net, артистка опубликовала новый пост в своем Инстаграм.
Сумская рассказала, что сейчас играет в спектакле по мотивам творчества Антона Павловича Чехова. В этом представлении ее коллегами по сцене помимо Горбунова и Ребрик стали Алексей Вертинский и Виталий Борисюк, образ которого дополняют роскошные усы.
«Спасибо, Киев! Спектакль по Чехову «Медведь и Предложение» дарит столько позитива!», - написала Сумская.
Она поделилась видео с фрагментами выступления, а также своим фото в образе и общим снимком с актерами из гримерки. На фото все артисты выглядят веселыми и довольными.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
Знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за..."
"Беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"
"Холостячка" Мишина и Эллерт с детьми срочно покидают Украину, встряли в неприятность: "Это уже конец..."
Поклонники актрисы тут же принялись комментировать ее пост.
«Как я соскучилась по театру! Ольга и Виталий, спасибо за ваш талант! Выставляйте почаще пжл видео из ваших спектаклей!», «Ну шикарная прическа», «Браво!», «Олечка, Вы прекрасны», «Как глоток свежего воздуха!», «Вау прямо голливудский состав», - пишут украинцы.
Ранее мы писали, что Сумская опубликовала свежие кадры в "сториз" на своей странице в Инстаграм, на которых предстала в образе Леси Украинки.
«Интересный проект… В образе Леси Украинки», - подписала кадры актриса, на которых запечатлена в звукозаписывающей студии.
Напомним, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".
Как сообщала Politeka, игривая Сумская охмурила красавчика с бакенбардами: "Зажигательная женщина".
Также Politeka писала, что встревоженная Сумская поразила заявлением, появились кадры: «У нас большая беда…».