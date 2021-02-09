Украинская актриса Ольга Сумская показала, как проходят съемки сериала «Крепостная»
Артистка исполняет роль Софии Косач. Героиня Ольги - умная вдова, которая осталась одна с тремя детьми. Новые кадры Сумская показала на своей странице в «Инстаграм», передает Politeka.net.
Актриса показала, как проходит съемочный процесс на территории «Музея Ивана Гончара» в Киеве.
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Также Сумская выложила фото с российской артисткой Софией Присс, которая исполняет главную роль в третьем сезоне сериала «Крепостная».
Сперва актрисы сделали селфи в повседневной современной одежде.
Затем Сумская показала, как они с коллегой перевоплотились в своих персонажей. Они позировали в пышных нарядах с аккуратно улеженными прическами. При этом Присс была запечатлена в свадебном кружевном платье, которое оказалось окровавленным.
Ольга Сумская показала и как ее одевали. Видно, что важным элементов наряда является корсет.
"Под такими юбками можно и спрятаться. Вот где дамы прятали любовников", - пошутила артистка.
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