Украинская актриса Ольга Сумская показала, как проходят съемки сериала «Крепостная»

Артистка исполняет роль Софии Косач. Героиня Ольги - умная вдова, которая осталась одна с тремя детьми. Новые кадры Сумская показала на своей странице в «Инстаграм», передает Politeka.net.

Актриса показала, как проходит съемочный процесс на территории «Музея Ивана Гончара» в Киеве.

Также Сумская выложила фото с российской артисткой Софией Присс, которая исполняет главную роль в третьем сезоне сериала «Крепостная».

Сперва актрисы сделали селфи в повседневной современной одежде.

Затем Сумская показала, как они с коллегой перевоплотились в своих персонажей. Они позировали в пышных нарядах с аккуратно улеженными прическами. При этом Присс была запечатлена в свадебном кружевном платье, которое оказалось окровавленным.

Ольга Сумская показала и как ее одевали. Видно, что важным элементов наряда является корсет.

"Под такими юбками можно и спрятаться. Вот где дамы прятали любовников", - пошутила артистка.

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