Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар встретилась с известной украинской актрисой Ольгой Сумской

Обе артистки приехали в Одессу, где решили встретиться, о чем свидетельствуют совместные кадры в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как оказалось, шестого февраля Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов выступили в балете "Щелкунчик", а через несколько часов Ольга Сумская исполнит главную роль в спектакле "Мастер и Маргарита".

Актриса решила прийти в гости к прима-балерине и показала ее за кулисами.

Екатерина Кухар предстала в нежном платье голубого цвета. Она улыбалась и смотрела в камеру, выполняя движения в пуантах.

"Вот она моя богиня! В антракте. Я счастливый человек. Я сегодня смотру "Щелкунчика" с коллегами, и невероятная встреча с Катериной вживую", - произнесла Ольга, записывая видео.

Также позже актриса опубликовала селфи, где она позирует в компании Кухар и Стоянова.

"Встреча с моими любимыми", - написала Ольга.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, сумской написали много приятного в личной переписке.

Отметим, Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года. Будущая звезда начала заниматься балетом с пяти лет.

Балерина участвовала в разных фестивалях, работала в Национальной опере Украины, а также была членом жюри балетных конкурсов и фестивалей.

За свою карьеру артистка уже заработала множество наград.

Напомним, Кухар получила непристойное предложение от известного ведущего, прямо за спиной у супруга: "Я мужчина холостой...".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» не сдержала эмоций в объятиях красавца-мужа: «Заканчивать не хотелось…».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" не утаила чувств к мужу и поделилась откровением: «Мне было безумно…».