Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар встретилась с известной украинской актрисой Ольгой Сумской
Обе артистки приехали в Одессу, где решили встретиться, о чем свидетельствуют совместные кадры в Инстаграм, передает Politeka.net.
Как оказалось, шестого февраля Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов выступили в балете "Щелкунчик", а через несколько часов Ольга Сумская исполнит главную роль в спектакле "Мастер и Маргарита".
Актриса решила прийти в гости к прима-балерине и показала ее за кулисами.
Екатерина Кухар предстала в нежном платье голубого цвета. Она улыбалась и смотрела в камеру, выполняя движения в пуантах.
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"Вот она моя богиня! В антракте. Я счастливый человек. Я сегодня смотру "Щелкунчика" с коллегами, и невероятная встреча с Катериной вживую", - произнесла Ольга, записывая видео.
Также позже актриса опубликовала селфи, где она позирует в компании Кухар и Стоянова.
"Встреча с моими любимыми", - написала Ольга.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, сумской написали много приятного в личной переписке.
Отметим, Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года. Будущая звезда начала заниматься балетом с пяти лет.
Балерина участвовала в разных фестивалях, работала в Национальной опере Украины, а также была членом жюри балетных конкурсов и фестивалей.
За свою карьеру артистка уже заработала множество наград.
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