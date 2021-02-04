Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар поделилась новыми яркими фото с отдыха на Мальдивах

Не так давно звезда вернулась с семейных каникул на райском курорте, однако, судя по новому посту в ее Инстаграм, танцовщица еще не готова попрощаться с мыслями о море и солнце. Как сообщает Politeka.net, Кухар поделилась новыми снимками с курорта.

На фото танцовщица демонстрирует впечатляющую пластику и грациозность вместе со своим мужем Александром Стояновым, который также является артистом балета. Пара показала впечатляющее сердечко в воздухе, сложив его из своих тел.

Также супруги умело продемонстрировали элемент балетной поддержки.

При этом, на снимках они позировали на фоне моря и пальм в купальниках.

«Наш отдых был СКАЗОЧНЫМ, именно таким, каким я могла себе его представить только в самом лучшем сне!», - написала Кухар в подписи к снимкам.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Самая лучшая Валентинка на день влюбленных!», «Красота и грация!!! Супер!», «Идеальный кадр», «красиво, грациозно, в унисон», «Вы крутые, я ваш большой фанат», «Жду когда Маша Ефросинина повторит», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Кухар получила непристойное предложение от известного ведущего, прямо за спиной у супруга: "Я мужчина холостой...".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» не сдержала эмоций в объятиях красавца-мужа: «Заканчивать не хотелось…».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" не утаила чувств к мужу и поделилась откровением: «Мне было безумно…».