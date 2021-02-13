В сети показали пикантные моменты, которые происходили между Олегом Винником и Настей Каменских на съемках шоу «Маска»

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм опубликовали нарезку самых откровенных эпизодов. Как известно, Настя Каменских и Олег Винник стали детективами шоу «Маска». На проекте они сидят рядом друг с другом. Соответственно, когда на сцене выступает особенно зажигательная звезда, Олег и Настя зажигают вместе.

На видео попали довольно пикантные моменты, на которых Каменских трется об коллегу, трогает его лицо руками и всячески заигрывает с ним. Стоит отметить, что Винник не против такого поведения. По его лицу видно, что ему нравится компания столь очаровательной дамы. Он не устоял и пустился в пляс вместе с зажигательной артисткой.

«2021 вернул легенд», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать поведение звезд на шоу, отмечая, что Настя и Олег были близки еще задолго до участия в шоу.

«Несите ведра», «О май гад», «А разве Олег не с Поляковой ахахах, они там так кентачили», «ну они тоже жару дали, но у Олега и Насти очень большая история», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лиса из шоу "Маска" заставила Винника растеряться от неожиданности: "Разговаривала как Кухар, но оказалось это...".

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