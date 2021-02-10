Андрій Данилко проявив кмітливість під час зйомок шоу «Маска»

Як пише Politeka.net, на офіційному акаунті шоу в Instagram опублікували епізод, в якому Андрій Данилко спілкувався з героєм, який ховається під маскою Сома. Як відомо, цього героя позиціонують як іноземця, тому його вітання і інші підказки озвучуються англійською.

Детективи шоу вирішили перевірити, чи дійсно Сом знає англійську. Спочатку з ним поспілкувалася Настя Каменських, ставлячи йому складні питання англійською. Також Сома проінспектував Олег Винник, поставивши йому запитання німецькою.

Андрій Данилко не витримав демонстрації колегами своїх талантів і заявив, що теж поговорить з Сомом, щоб блиснути своїм знанням англійської.

"Щоб розгадати героїв шоу, наші детективи намагаються знайти з ними спільну мову. З панк-рокером Сомом цей процес стає все цікавіше!",- підписали анонс автори аккаунта.

Варто відзначити, що Данилко, на відміну від Винника, поставив досить просте питання, яке сильно насмішило суддів проекту і глядачів.

"Чому Данилко у всіх передачах сидить з напівспущеною маскою?", "нормально так, ось і весь мій рівень англійської мови", «те ж враження, коли ти тільки починаєш вчити англійську мову», «мій рівень англійської», «Риба говорить російською?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Андрій Данилко висловив Поляковій і Каменських накипіле, і пригрозив судом: "заважають...".

Як повідомляла Politeka, Данилко обзавівся новою квартирою в знаменитій київській висотці: "вартість таких апартаментів...".

Також Politeka писала, що Данилко потрапив у незручну ситуацію з Каменських на шоу «Маска», відео конфузу: «ти мене...».