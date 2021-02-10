Андрей Данилко проявил смекалку во время съемок шоу «Маска»

Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте шоу в Инстаграм опубликовали эпизод, в котором Андрей Данилко общался с героем, который прячется под маской Сома. Как известно, этого героя позиционируют как иностранца, поэтому его приветствие и остальные подсказки озвучиваются на английском.

Детективы шоу решили проверить, действительно ли Сом знает английский. Сначала с ним пообщалась Настя Каменских, задавая ему сложные вопросы на английском. Также Сома проинспектировал Олег Винник, задав ему вопрос на немецком.

Андрей Данилко не выдержал демонстрации коллегами своих талантов и заявил, что тоже поговорит с Сомом, чтобы сверкнуть своим знанием английского.

«Чтобы разгадать героев шоу, наши детективы пытаются найти с ними общий язык. С панк-рокером Сомом этот процесс становится все интереснее!», - подписали анонс авторы аккаунта.

Стоит отметить, что Данилко, в отличие от Винника, задал весьма простой вопрос, который сильно насмешил судей проекта и зрителей.

«Почему Данилко во всех передачах сидит с полуспущенной маской?», «нормально так, вот и весь мой уровень английского языка», «То же впечатление, когда ты только начинаешь учить английский язык», «Мой уровень английского», «Рыба говорит по-русски?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Андрей Данилко высказал Поляковой и Каменских накипевшее, и пригрозил судом: "Мешают...".

Как сообщала Politeka, Данилко обзавелся новой квартирой в знаменитой киевской высотке: "Стоимость таких апартаментов...".

Также Politeka писала, что Данилко попал в неловкую ситуацию с Каменских на шоу «Маска», видео конфуза: «Ты меня…».