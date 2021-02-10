Андрей Данилко проявил смекалку во время съемок шоу «Маска»
Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте шоу в Инстаграм опубликовали эпизод, в котором Андрей Данилко общался с героем, который прячется под маской Сома. Как известно, этого героя позиционируют как иностранца, поэтому его приветствие и остальные подсказки озвучиваются на английском.
Детективы шоу решили проверить, действительно ли Сом знает английский. Сначала с ним пообщалась Настя Каменских, задавая ему сложные вопросы на английском. Также Сома проинспектировал Олег Винник, задав ему вопрос на немецком.
Андрей Данилко не выдержал демонстрации коллегами своих талантов и заявил, что тоже поговорит с Сомом, чтобы сверкнуть своим знанием английского.
«Чтобы разгадать героев шоу, наши детективы пытаются найти с ними общий язык. С панк-рокером Сомом этот процесс становится все интереснее!», - подписали анонс авторы аккаунта.
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Стоит отметить, что Данилко, в отличие от Винника, задал весьма простой вопрос, который сильно насмешил судей проекта и зрителей.
«Почему Данилко во всех передачах сидит с полуспущенной маской?», «нормально так, вот и весь мой уровень английского языка», «То же впечатление, когда ты только начинаешь учить английский язык», «Мой уровень английского», «Рыба говорит по-русски?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Андрей Данилко высказал Поляковой и Каменских накипевшее, и пригрозил судом: "Мешают...".
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