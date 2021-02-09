Суддя шоу "Маска", відомий артист Андрій Данилко потрапив у курйозну ситуацію на шоу «Маска»

Як передає Politeka.net, курйозне відео з'явилося на офіційній сторінці проекту в Instagram. (Щоб позначити відео-проскролльте вниз)

"Я думаю, що це все таки Каменських», - каже зірковий детектив, намагаючись розгадати, хто ховається в костюмі «троянди».

"Каменських? Каменських це я", - сміється Настя, яка, як зазвичай покинула своє крісло і схилилася біля Андрія.

"Ти мене збила", - розсміявся збентежений Данилко.

Але Настя не вгамовувалася. "Камінська. А я Камінських», - продовжувала веселитися співачка.

Додамо, що глядачі також не можуть визначити, хто ховається в костюмі. У мережі називають найрізноманітніші версії. Серед них Даша Астаф'єва, Наталія Могилевська, Марув, Альона Вінницька, Ані Лорак, і травесті-діва Монро.

Зазначимо, Каменських з Поляквою регулярно докучають Данилку на проекті. Раніше, вони активно підспівували і танцювали поруч з Данилко під час виступу «Кози».

"Дівчата, Ідіть туди. Ви засоромили мене знову. Ось вам подобається мене соромити!» - заявив він.

Нагадаємо, друг-красень Андрія Данилка з'явився на" Голосі країни", показавши, яким став:"Бібер приїхав".

Як повідомляла Politeka, герої шоу "Маска" посварили українців, в мережі переполох:" розкішна сонце або тендітна Троянда?".

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