Суддя шоу "Маска", відомий артист Андрій Данилко потрапив у курйозну ситуацію на шоу «Маска»
Як передає Politeka.net, курйозне відео з'явилося на офіційній сторінці проекту в Instagram. (Щоб позначити відео-проскролльте вниз)
"Я думаю, що це все таки Каменських», - каже зірковий детектив, намагаючись розгадати, хто ховається в костюмі «троянди».
"Каменських? Каменських це я", - сміється Настя, яка, як зазвичай покинула своє крісло і схилилася біля Андрія.
"Ти мене збила", - розсміявся збентежений Данилко.
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Але Настя не вгамовувалася. "Камінська. А я Камінських», - продовжувала веселитися співачка.
Додамо, що глядачі також не можуть визначити, хто ховається в костюмі. У мережі називають найрізноманітніші версії. Серед них Даша Астаф'єва, Наталія Могилевська, Марув, Альона Вінницька, Ані Лорак, і травесті-діва Монро.
Зазначимо, Каменських з Поляквою регулярно докучають Данилку на проекті. Раніше, вони активно підспівували і танцювали поруч з Данилко під час виступу «Кози».
"Дівчата, Ідіть туди. Ви засоромили мене знову. Ось вам подобається мене соромити!» - заявив він.
Нагадаємо, друг-красень Андрія Данилка з'явився на" Голосі країни", показавши, яким став:"Бібер приїхав".
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