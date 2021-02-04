Судья шоу "Маска", известный артист Андрей Данилко наконец-то понял, кто скрывается за маской "Стрекозы"

Как сообщают на официальной странице шоу "Маска" в Instagram, один из судей Андрей Данилко рассказал, в чем он может быть уверен на все сто процентов, пишет Politeka.net.

Так, после своей обиженной речи о том, что "детективы" на шоу в лице Насти Каменских и Оли Поляковой не дают артисту сконцентрироваться на голосах участников, Андрей Данилко все-таки признался, в чем может быть уверен на все сто процентов. Таким образом артист постарался угадать, кто скрывается за маской Стрекозы на шоу.

Данилко оценил все мнения, которые высказали другие судьи шоу, и, после выступления "Стрекозы" заключил, что под маской прячется "человек".

"Судя по таким подсказкам крутым, по костюму и по общению моих коллег я точно уверен только в одном - что это человек!",- озвучил свою позицию Андрей Данилко после двух эфиров проекта.

Поклонники шоу "Маска", следящие за эфирами, по-своему оценили слова Андрея Данилко, а также написали свое мнение о самом проекте в своих комментариях.

"Он прав. Такие подсказки, что фиг поймёшь, чего имеется в виду", "Один лишь Андрей Михайлович Данилко осознаёт свою роль в данном проекте", " Красиво сказал", "Красивые костюмы, Данилко - самый лучший член жюри", "Очень красивые костюмы! Сколько труда вложено! Браво!", " Формат шоу-супер!",- отметили фолловеры.

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Напомним, что в последнем эфире шоу "Маска" Андрей Данилко рассердился на своих звездных коллег за то, что они мешают ему следить за участниками и отгадывать, кто скрывается под масками. Свои претензии Данилко, в первую очередь, высказал в адрес Олега Винника и Dzidzio, которые постоянно подпевали и не давали расслышать голос участников. К тому же, по словам артиста, е все время "сбивали" Настя Каменских и Оля Полякова, которые поднимали свои и без того короткие юбки и отвлекали судью.

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