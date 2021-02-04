Судья шоу "Маска", известный артист Андрей Данилко наконец-то понял, кто скрывается за маской "Стрекозы"
Как сообщают на официальной странице шоу "Маска" в Instagram, один из судей Андрей Данилко рассказал, в чем он может быть уверен на все сто процентов, пишет Politeka.net.
Так, после своей обиженной речи о том, что "детективы" на шоу в лице Насти Каменских и Оли Поляковой не дают артисту сконцентрироваться на голосах участников, Андрей Данилко все-таки признался, в чем может быть уверен на все сто процентов. Таким образом артист постарался угадать, кто скрывается за маской Стрекозы на шоу.
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Данилко оценил все мнения, которые высказали другие судьи шоу, и, после выступления "Стрекозы" заключил, что под маской прячется "человек".
"Судя по таким подсказкам крутым, по костюму и по общению моих коллег я точно уверен только в одном - что это человек!",- озвучил свою позицию Андрей Данилко после двух эфиров проекта.
Поклонники шоу "Маска", следящие за эфирами, по-своему оценили слова Андрея Данилко, а также написали свое мнение о самом проекте в своих комментариях.
"Он прав. Такие подсказки, что фиг поймёшь, чего имеется в виду", "Один лишь Андрей Михайлович Данилко осознаёт свою роль в данном проекте", " Красиво сказал", "Красивые костюмы, Данилко - самый лучший член жюри", "Очень красивые костюмы! Сколько труда вложено! Браво!", " Формат шоу-супер!",- отметили фолловеры.
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Напомним, что в последнем эфире шоу "Маска" Андрей Данилко рассердился на своих звездных коллег за то, что они мешают ему следить за участниками и отгадывать, кто скрывается под масками. Свои претензии Данилко, в первую очередь, высказал в адрес Олега Винника и Dzidzio, которые постоянно подпевали и не давали расслышать голос участников. К тому же, по словам артиста, е все время "сбивали" Настя Каменских и Оля Полякова, которые поднимали свои и без того короткие юбки и отвлекали судью.
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