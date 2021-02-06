Украинцы опередили лучших героинь шоу "Маска"
Как передает Politeka.net, горячие споры украинцы затеяли под постом на официальной страничке проекта в Instagram.
Шоу уже успело покорить сердца многих зрителей.
За победу и звание лучшего певца, в нем соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи выбирают своих фаворитов. Две "маски" с наименьшим количеством голосов попадают в номинацию.
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Украинцам предложили определить, кто же из участниц лучше.
"На выступление из этих героинь вы ждете больше всего: роскошная Солнце, хрупкая Роза, веселая Коза или яркая Лиса?", - поинтересовались в подписи к посту.
Мнения украинцев разделились, но большинство голосов отправилось Солнцу.
"Солнце. Она прекрасна", "Роза топ) Ну и Солнце тоже", "Каждая прекрасна", "Всех ждём с нетерпением и удовольствием", "Очень жду выступления Солнце и Розы)", "Невозможно выбрать кого-то одного", "Хочется узнать, кто Солнце, но оттянуть это до финала, а сейчас узнать кто лиса", - писали в комментариях под постом.
Напомним, следующий выпуск шоу зрители смогут увидеть уже вечером, 6 февраля.
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