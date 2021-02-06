Украинцы опередили лучших героинь шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, горячие споры украинцы затеяли под постом на официальной страничке проекта в Instagram.

Шоу уже успело покорить сердца многих зрителей.

За победу и звание лучшего певца, в нем соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи выбирают своих фаворитов. Две "маски" с наименьшим количеством голосов попадают в номинацию.

Украинцам предложили определить, кто же из участниц лучше.

"На выступление из этих героинь вы ждете больше всего: роскошная Солнце, хрупкая Роза, веселая Коза или яркая Лиса?", - поинтересовались в подписи к посту.



Мнения украинцев разделились, но большинство голосов отправилось Солнцу.

"Солнце. Она прекрасна", "Роза топ) Ну и Солнце тоже", "Каждая прекрасна", "Всех ждём с нетерпением и удовольствием", "Очень жду выступления Солнце и Розы)", "Невозможно выбрать кого-то одного", "Хочется узнать, кто Солнце, но оттянуть это до финала, а сейчас узнать кто лиса", - писали в комментариях под постом.

Напомним, следующий выпуск шоу зрители смогут увидеть уже вечером, 6 февраля.

Напомним, еще один участник раскрыл лицо в шоу «Маска», Данилко схватился за голову: "Я вообще не ожидал!"

Как сообщала Politeka, Винник не смог обдурить проницательного Андрея Данилко, детали громкого разоблачения: "Я хорошо его знаю..."

Также Politeka писала, что Данилко, Полякова и Каменских поспорили на "Маске" из-за рыжей кокетки: "Это кто такая проститутка?"







