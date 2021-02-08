В очередном выпуске 11 сезона "Голос країни" в одном из участников публика узнала подопечного Андрея Данилко

Речь об Александре Беляке. 23-летний парень приехал из Полтавы и исполнил песню "Break My Heart" певицы Dua Lipa. Соответствующее видео публиковано на YouTube.

У молодого вокалиста получилось покорить судей своим голосом и развернуть все кресла. В итоге, парень отправился в команду к Дмитрию Монатику.

Известно, что молодой человек вместе со своей группой Mountain Breeze ранее принимали участие в нацотборе на "Евровидение". Именно здесь Беляк познакомился с артистом Андреем Данилко, с которым даже успел подружиться.

Кроме того, Mountain Breeze в свое время участвовали на Х-Факторе, где их наставником был все тот же Данилко.

Пользователи с жаром обсудили выступление фаворита Андрея Михайловича. Стоит отметить, мнение публики разделилось. Некоторым показалось, что тут не обошлось без вмешательства Данилко.

"Держу кулачки за этого мальчика) Такой классный он, такой светлый, и тембр у него красивый)"

"Нереальный парень!"

"Очень конечно вырос вокально! Молодец"

"Офигеть какой голос. Он еще многого добьется на голосе"

"Бибер приехал))))"

"Парень берет не голосом. Более сильных отсеяли..."

"Бездарность, самим не стыдно такое показывать"

"Вообще ни о чем!!! Где голос-то? Такое впечатление, что тренеры знали, что он придет и нужно развернуться!"

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