Звездные детективы шоу "Маска" заинтригованы после появления участницы в костюме Лисицы

Как передает Politeka.net, она выступила в первом выпуске с песней с песней Гвен Стефани "Hollaback Girl" и оставила после себя очень яркое впечатление. По правилам проекта, личность звезды раскроют лишь в самом финале, поэтому пользователи Сети до сих пор гадают, кто же скрывается под маской. Судьи были настолько увлечены, что не сдерживали эмоций и кричали "Вау!".

Лиса дала подсказку, что она связана с хореографией и встречалась с большим количеством мужчин. На официальной странице "Маски" в соцсети "Инстаграм" украинцам предложили проголосовать за трех самых популярных кандидаток: Светлану Тарабарову, Екатерину Кухар и Надю Дорофееву. В комментариях пользователи предложили свои варианты, обратив внимание на реакцию Олега Винника, Насти Каменских, Андрея Данилко и других детективов:

"Шоптенко! В анонсе можно увидеть, как Винник удивился, тем более за период танцев из подсказок она танцевала со многими мужчинами"; "Не Кухар, не Дорофеева и не Астафьева, так как они участвовали в Маскараде"; "Шоптеенко, у нее было столько партнеров в танцах со звездами)"; "Скорее всего это Надюша )))"; "Я больше чем уверена, что это Ирина Билык, я прям вижу ее там"; "Ирина Федишин"; "Не Кухар, не Дорофеева и не Астафьева, так как они участвовали в Маскараде"; "Дорофеева и Кухар были уже, вряд ли заново позвали"; "Подсказка, все участники шоу Маска, выступали в новогоднюю ночь на телеканале Украина"; "манера общения похожа на Екатерину Кухар".

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