Судья шоу "Маска", известный артист Андрей Данилко попал в курьезную ситуацию на шоу «Маска»
Как передает Politeka.net, курьезное видео появилось на официальной страничке проекта в Instagram. (Чтобы помотреть видео - проскролльте вниз)
«Я думаю, что это все таки Каменских», - говорит звездный дектив, пытаясб разгадать, кто скрывается в костюме «Розы».
«Каменских? Каменских это я», - смеется Настя, которая, как обычно покинула свое кресло и склонилась возле Андрея.
«Ты меня сбила», - рассмеялся смущенный Данилко.
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Но Настя не унималась. «Каминская. А я Каминских», - продолжала веселиться певица.
Добавим, что зрители также не могут определить, кто скрывается в костюме. В Сети называют самые разные версии. Среди них Даша Астафьева, Наталья Могилевская, Марув, Алёна Винницкая, Ани Лорак, и травести-дива Монро.
Отметим, Каменских с Поляквой регулярно досаждают Данилко на проекте. Ранее, они активно подпевали и танцевали рядом с Данилко во время выступления «Козы».
«Девочки, идите туда. Вы застесняли меня опять. Вот вам нравится меня стеснять!» — заявил он.
Напомним, друг-красавчик Андрея Данилко объявился на "Голосі країни", показав, каким стал: "Бибер приехал".
Как сообщала Politeka, герои шоу "Маска" рассорили украинцев, в сети переполох: "Роскошная Солнце или хрупкая Роза?".
Также Politeka писала, что Винник не сдержал эмоций, увидев, кто под "Маской" Лисицы, Данилко и Каменских потеряли покой.