Відомий артист Андрій Данилко став володарем "нових" квадратних метрів у центрі Києва

Український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, розширив свої квадратні метри, купивши квартиру в будинку на Хрещатику, про що йдеться в сюжеті Kyiv.Live на YouTube, пише Politeka.net.

Легендарний будинок №25 із зіркою, що підноситься над головною вулицею столиці, привертає увагу не тільки своїм старовинним і величним видом, але і незвичайним мешканцем. Андрій Данилко вже 10 років як оселився в ньому і потихеньку скуповує тут житлоплощу. Артист вже встиг купити кілька квартир в одному і тому ж під'їзді, а також в його володіннях знаходиться видова мансарда на крайньому поверсі будівлі.

Але перед Новим роком вирішив придбати ще одну квартиру в цій будівлі, площа якої становить близько 100 квадратних метрів і в ній знаходиться три кімнати. Звичайно, нерухомість з таким шикарним виглядом і розташуванням коштує недешево - вартість таких апартаментів становить не менше 350 тисяч доларів. Але вартість його виступів в якості Вєрки Сердючки виправдовують покупку, оскільки Данилко має можливість непогано заробити на цьому.

Але насправді всі українці вже давно знають, де живе кумир мільйонів, оскільки ще під час "Євробачення" 2017 року всі говорили про те, що Данилко живе в будинку з такою ж зіркою, як і у Вєрки Сердючки. Навіть сам артист у своїх інтерв'ю згадує про це.

Сусіди співака радіють, що в їхньому будинку живе відомий на всю Україну співак, оскільки, викуповуючи тут квартири, артист вберіг легендарну зірку на будівлі від демонтажу в рамках програми "декомунізація".

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