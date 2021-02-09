Андрей Данилко неожиданно заявил о необходимости обратиться к врачу из-за шоу «Маска»

Как известно, популярный артист стал одним из звездных детективов шоу «Маска», которое всего за пару выпусков успело полюбиться украинцам. Вместе со своими коллегами – Олей Поляковой, Дзидзьо, Настей Каменских и Олегом Винником – ему необходимо угадывать, кто из звезд скрывается под масками разных колоритных персонажей.

В третьем выпуске шоу перед детективами встала особенно тяжелая задача: выяснить, кто скрывается за образом Лисицы. Как оказалось, это была вовсе не певица, а известная хореограф Елена Шоптенко.

Данилко, как и другие детективы, не смог догадаться, кто же скрывался под маской. При этом, артист признался, что это шоу его по-настоящему увлекло, ведь он не может перестать думать о нем и его замаскированных участниках.

В связи с этим исполнитель в шутку заметил, что уже готов обратиться к врачу.

«Друзья, я наверное сейчас обращусь к врачу, потому что всю неделю я сидел и думал про эти маски. Никогда не мог подумать, что я так "включусь". Мне реально интересно!», - рассказал Данилко.

Он также признался, что и сам был бы не прочь стать участником проекта под маской, но ему этого не предложили.

«Я бы менял голоса! Но никто не предлагал», - пожаловался артист.

Напомним, друг-красавчик Андрея Данилко объявился на "Голосі країни", показав, каким стал: "Бибер приехал".

Как сообщала Politeka, герои шоу "Маска" рассорили украинцев, в сети переполох: "Роскошная Солнце или хрупкая Роза?".

Также Politeka писала, что Винник не сдержал эмоций, увидев, кто под "Маской" Лисицы, Данилко и Каменских потеряли покой.