Известный артист Андрей Данилко стал обладателем "новых" квадратных метров в центре Киева

Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, расширил свои квадратные метры, купив квартиру в доме на Крещатике, о чем говорится в сюжете Kyiv.Live на YouTube, пишет Politeka.net.

Легендарный дом №25 со звездой, возвышающейся над главной улицей столицы, привлекает внимание не только своим старинным и величественным видом, но и необычным жильцом. Андрей Данилко уже 10 лет как поселился в нем и потихоньку скупает здесь жилплощадь. Артист уже успел купить несколько квартир в одном и том же подъезде, а также в его владениях находится видовая мансарда на крайнем этаже здания.

Но перед новым годом решил приобрести еще одну квартиру в этом здании, площадь которой составляет около 100 квадратных метров и в ней находится три комнаты. Конечно, недвижимость с таким шикарным видом и расположением стоит недешево - стоимость таких апартаментов составляет не меньше 350 тысяч долларов. Но стоимость его выступлений в качестве Верки Сердючки оправдывают покупку, поскольку Данилко имеет возможность неплохо заработать на этом.

Но на самом деле все украинцы уже давно знают, где живет кумир миллионов, поскольку еще во время "Евровидения" 2017 года все говорили о том, что Данилко живет в доме с такой же звездой, как и у Верки Сердючки. Даже сам артист в своих интервью вспоминает об этом.

Соседи певца радуются, что в их доме живет известный на всю Украину певец, поскольку, выкупая здесь квартиры, артист уберег легендарную звезду на здании от демонтажа в рамках программы "декоммунизации".

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