Український продюсер і артист Андрій Данилко не зміг витримати поведінки своїх колег

Так, Данилко був незадоволений тим, як поводяться інші «детективи». Артист поскаржився, що Оля Полякова і Настя Каменських заважають йому вгадувати артистів під масками своїми танцями в міні-спідницях. Він також попросив Олега Винника і Dzidzio не заважати йому підспівуванням.

Нагадаємо, колеги Данилко не змогли всидіти на місці під час виступу Буряка в другому епізоді «Маски». Коли учасник співав пісню Смерека дівчата пустилися в танок, а Винник і Dzidzio підспівували учаснику.

"Наші детективи дуркують, і мені, як серйозній людині, заважають своїм співом послухати учасника. Тому що Олег і Dzidzio співали, і я не міг зрозуміти, хто ховається під маскою. Я і так сиджу в шоці! Я вважаю, що треба заборонити підспівувати! А ще Оля піднімає спідницю! Хлопці, ви мене збиваєте - спочатку Настя піднімала спідницю, потім Оля почала», — заявив «детектив».

Данилко додав, що навіть готовий звернутися до Печерського суду:

"Я хочу знати, хто Буряк! І пишу в Печерський суд!",- пожартував він.

Зазначимо, Каменських з Поляквою вже не вперше докучають Данилку. Раніше, вони активно підспівували і танцювали поруч з Данилко під час виступу «Кози».

"Дівчата, Ідіть туди. Ви засоромили мене знову. Ось вам подобається мене соромити!» - заявив він.

Нагадаємо, ще один учасник розкрив обличчя в шоу "Маска", Данилко схопився за голову: "я взагалі не очікував!"

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