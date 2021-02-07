На телеканалі "Україна" показали третій випуск популярного шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, в кінці третього ефіру, який пройшов 6 лютого, розкрили ім'я знаменитості, яка ховалася під маскою кокетливої Лисиці.

Зіркові детективи вважали, що під цим костюмом можуть ховатися Надя Дорофєєва, Світлана Тарабарова або Ірина Білик, але не вгадали.

Так, кокетлива Лисиця вийшла на сцену першою. Вона виступила з піснею Dance for me. Детективи відзначили, що швидше за все там ховається саме співачка, оскільки Лисиця має хороший голос. Більшість детективів зійшлися на думці, що в цьому образі ховається Світлана Тарабарова. Але як з'ясувалося, це була Олена Шоптенко.

"Як ти так могла? Ти заспівала набагато краще, ніж я станцював. Ось Лисиця!"- розгубився Олег Винник, з яким Олена кілька місяців танцювала в парі на "Танцях з зірками".

Сама Шоптенко зізналася, що їй дуже шкода залишати проект. Вона хотіла продовжувати участь у шоу, але глядачі вирішили по-іншому.

Тим часом користувачі Мережі активно почали обговорювати зняття маски лисиці. Багато відзначили, що не могли і подумати, що там ховається Шоптенко, інші відзначали, що давно про це здогадалися.

"Я думала або Кухар або Шоптенко", " Олена Шоптенко як завжди на висоті😍", " вона розмовляла як Кухар, але виявилося-Шоптенко", " несподівано😻 😘", "виявляється, вона ще й так круто співає!🙀 ", "Здивували однозначно","я здогадалася по вашій ході, ваші ноги Вас видали❤️".

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" обожгла своими движениями в тесных лосинках.

Как сообщала Politeka, сын Шоптенко из "Танців з зірками" набрался плохих слов и удивил маму.

Также Politeka писала, что счастливая Шоптенко из "Танців з зірками" сразила наповал в образе "Маруси".