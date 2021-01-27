Известный хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко знает, как удивлять своих многочисленных поклонников
Свежий снипок звезда опубликовала в своем личном Instagram.
Так, авторитетный хореограф Алена Шоптенко засветилась в нежном платке, которым прикрывала свою голову в кадре.
Как рассказывает Шоптенко, серия платков создана из рисунков «детей солнца».
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"Эта серия платков создана из рисунков «детей солнца» и она великолепна. Это одна из самых нужных и красивых инициатив, которые я встречала!", - говорится в подписи к публикации.
Образ звезда дополнила роскошным белым свитером и эффектным макияжем.
Появление Алены Шоптенко с нежным платком в образе "Маруси" пришлось по душе ее фанатам, и они засыпали ее лестными комментариями.
"Вам идет", "Няшка такая", "Спасибо, что поддерживаете нас, радуемся, что вам понравился наш платок", "Вау роскошное фото и платок Этот вам очень идет!", "Невероятная", "Ты очень красивая девушка, даже приятно на тебя смотреть", - написали они в комментариях.
Ранее мы сообщали, как Шоптенко заставила публику "охнуть" своим соблазнительным образом. Девушка позировала на опубликованном в Инстаграм фото в брючном синем костюме, накинув пиджак на одно плечо и сверкнув изящной фигуркой.
"...Ошибаясь, никогда не нужно это показывать. Просто сделайте ошибку частью постановки, потому что фокус на ошибке чреват дальнейшими ошибками", - посоветовала Алена в подписи к публикации.
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