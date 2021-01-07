Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя на отдыхе
На фото звезда позирует в в желтом бюстгальтере и черных трусиках, которые в затемненной комнате слились с телом. Алена соблазнительно выгнулась у зеркала и хвасталась безупречной фигурой. Шоптенко собрала волосы в хвост, а рукой взялась за талию, восхищая каждым изгибом и приковывая взгляды фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Покажи фото, на котором ты на море", - предложил один из фанатов.
Звезда в ответ на это опубликовала фото. Хотя и немного странно, что девушка не показала себя на пляже.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимок был размещен в сторис Инстаграм, но обычно Алене пишут много комплиментов:
"Мне кажется, у меня по жизни образ оленя", "Буду уставшим человеком после работы", "Шикарные ноги Алена", "Невероятно красивая Алена!!!".
Мы сообщали, что украинский хореограф Алена Шоптенко решила освоить новый стиль вместе с финалисткой шоу "Танці з зірками" Юлией Саниной.
В своем микроблоге "Инстаграм" она сообщила о начале развивающего челленджа. Алена Шоптенко также выложила селфи с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной и своей коллегой Владой Касинец.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" сразила наповал снимком с подросшим сыном
А еще Politeka писала, что скромница Санина заставила блондинку из «Танців з зірками» неприлично повилять бедрами
Также Politeka сообщала, что Алена Шоптенко из "Танців з зірками" после признаний Дикусара выплеснула свою силу и запал