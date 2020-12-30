Украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о танце

На фото красотка позировала в топе и штанах, а образ дополнила туфлями. Алена на нескольких снимках показала эффектные позы, которые связаны с танцем пасодобль. Кадры получились увлекательными и сразу набрали множество положительных откликов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В честь предстоящего года Белого Металлического Быка мне захотелось рассказать про танец пасодобль. Согласна, пока связи мало, но дайте время.

Пасодобль - парный испанский танец, символизирующий корриду. Роль мужчины в нем более чем понятна - это тореадор. А вот у женщины в этом танце характер очень многогранный.

С одной стороны, она Кармен - олицетворение женской неотразимости, независимости и страстного темперамента. С другой стороны она - плащ тореадора, его верный спутник и незаменимый атрибут, без которого невозможно представить образ матадора



А ещё в танце пасодобль партнерша часто исполняет роль... быка. Ведь, действительно, этот танец - танец противостояния. В нем чувствуется соревнование и борьба. В пасодобле партнерше можно в полной мере продемонстрировать свою силу и запал, выпустить своё альтер эго. За что я лично этот танец очень люблю", - написала красотка.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фотографии о красоте танцующего тела", "Шикарная красотка Алена, вы лучшая", "Фотографии хочется рассматривать", "Невероятный образ", "Алёна, вы прекрасная женщина!)", "Обожаю этот танец. Пасадобль вызывает бурю эмоций... особенно в вашем исполнении", "Круто!!! Алена, просто восхитительно!!!".

Сообщалось, что известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар раскрыл подробности своих отношений с коллегой Аленой Шоптенко.

Дмитрий поведал, что до сих пор не развенчался с бывшей женой.

«Мы до сих пор не развенчались. Я узнавал, что в нашей христианской религии нет такого процесса развенчивания как обряда… Нет такого, что молитва «Вы больше не муж и жена, да развенчаетесь вы…» Есть такие инстанции, где ты платишь какие то гривны, тебе дают какую-то справку, что ты можешь жениться последний раз. Два раза можно. Это апдейт такой под современность. Так, как я сейчас не женат, не иду венчаться, то мне такая справка не нужна», - поделился Дикусар.

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