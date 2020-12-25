Известная хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", предложила настроиться на праздничную волну
На фото Алена позировала в красном платье, которое оказалось частично прозрачным. В наряде было довольно смелое декольте, поэтому можно увидеть белое белье красотки. Образ Шоптенко дополнила босоножками, а волосы оставила распущенными. Красотка была заснята в момент танца, что сделало снимок еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В последнюю субботу этого года в 11:00 предлагаю потанцевать веселый новогодний танец под Jingle Bells на моем традиционном онлайн мастер классе!
Давайте потихоньку настраиваться на праздничную волну и обеспечивать себе отличное настроение.
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Новогодние образы приветствуются!
Я вот, например, ищу образ оленя. До встречи в субботу", - написала красотка.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мне кажется, у меня по жизни образ оленя", "Буду уставшим человеком после работы", "Шикарные ноги Алена", "Невероятно красивая Алена!!!".
Сообщалось, что знаменитая украинская хореограф и танцовщица Алена Шоптенко вскружила формами в красивом платье.
Красотка немного выгнулась, демонстрируя совершенные изгибы своего тела.
Широкий пояс подчеркнул стройность талии и обтянул идеальные бедра. Звезда вытянула вверх руку и прикрыла глаза.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" в прозрачной блузе порадовала новогодним настроением у елки
А еще Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" страстно прижалась к красавцу и раскрыла свои тайные чувства
Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" затронула за живое эффектным образом