Известная хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танцев со звездами", показала себя и рассказала о праздниках

На фото Алена позирует в прозрачной блузке, стоя у новогодней елки. Девушка оставила волосы распущенными, а руками держалась за игрушку на новогодней красавице. Красотку совсем не смущал прозрачный наряд, под которым можно увидеть черную ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменритости.

"До Нового года осталась неделя, а значит самое время разделиться на тех, кто нарядил елку и подготовился и тех, кто сейчас подумал «как всего неделя?».

А вы в этом году в какой команде? Оставляйте в комментариях, если обо всем позаботились и, если только начали об этом думать", - написала Алена.



Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы успели к вечеру 19 декабря. Так что в первой команде", "Я в этом году в первой команде))), а все предыдущие - постоянно во второй", "Я в этом году нарядила елку 13 декабря 2020 года. Впервые так рано за все годы".

Мы писали, что украинских хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко решила оригинально отметить профессиональный праздник.

11 декабря весь мир празднует Международный день танго, и знаменитость решила рассказать о своих чувствах к этому танцу в микроблоге "Инстаграм". Она опубликовала фото со своим коллегой Александром Охрименко, сделанное как раз во время танцевального движения.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" затронула за живое эффектным образом

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