Украинский хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала, как можно ярко отметить зимние праздники

На своей странице в соцсети "Инстаграм" она разместила запись прямого эфира, во время которого учила поклонников новому танцу, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца). Алена Шоптенко появилась в кадре, наряженная совсем не празднично: просторный белый свитер и черные штаны-клеш с полупрозрачной тканью по бокам.

"Друзья, я знаю, что вы ждали, и я очень сегодняшнего дня ждала, подготовила сегодня всю музыку. Я вам обещала "Jingle bells". Я помню, что обещала вам костюм оленя. Знаете, я бы тоже хотела в нем потанцевать но увы, не нашла. Хотела найти хотя бы рога, но рогов тоже, к сожалению, не имею. Очень надеюсь, что вы мое предложение поддержали и тоже празднично оделись", - отметила хореограф во время эфира.

После разминки Алена Шоптенко вышла на паркет в комнате своего дома и станцевала квистеп под знаменитую новогоднюю песню - такого на шоу не было ни разу. Во время резких движений ткань разлеталась в стороны, обнажая стройные ноги танцовщицы.

"Наш новогодний квикстеп ❤️ Поделились друг с другом праздничным настроением и начали последнюю субботу уходящего года вместе. Сделали это, конечно же, танцуя", - подытожила знаменитость в описании.

Пользователи соцсети прокомментировали урок от Шоптенко и не скупились на критику:

"Зачем так сексуально стоишь перед камерой?"; "Да можно быстрее все очень понятно и доступно"; "Показать полностью танец, чтобы наглядно было"; "Алена ты очень доступно объясняешь, можно все в танце показывать, со стороны видно, клеить в танце и танцевать, и тогда быстрее музыка поможет, ведь это знаменитый танец".

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