Хореограф и участница "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала, как с они с подросшим сыном провожают 2020 год

Трогательное фото появилось в личном микроблоге Instagram.

Снимок, видимо, был сделан в доме участницы "Танців з зірками".

На снимке можно увидеть Алену Шоптенко и ее подросшего сына, которому она показывает наряженную новогоднюю елку.

"Ну все! Теперь только наверх! С Новым годом!!! Будьте счастливы!", - говорится в подписи к фотографии, на которой подросший сын хореографа устремился на верхушку новогоднего дерева.

Трогательное фото понравилась поклонникам звезды и они оставили под публикацией лестные комментарии с поздравлениями.

"С отступающим 2020 годом вас Алена", "С наступающим Новым Годом!", "Ввааай, какие они крутые эти гномы", "Какой взрослый", "Люблю ваши танцы", "С наступающим вас! Желаю вам самого наилучшего", - написали они в комментариях под публикацией Алены Шоптенко.

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Алена Шоптенко появилась в кадре, наряженная совсем не празднично: для съемок она надела просторный белый свитер и черные штаны-клеш с полупрозрачной тканью по бокам.

После разминки Алена Шоптенко вышла на паркет в комнате своего дома и станцевала квистеп под знаменитую новогоднюю песню - такого на шоу не было ни разу.

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