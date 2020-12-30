Известная украинская певица, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала, чем занимается накануне Нового года

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько сторис из танцевального зала. Юлия была одета в обтягивающие лосины и свободного кроя футболку. Ее волосы были распущены. Красотка снимала себя в зеркало, общаясь с поклонниками.

«Я считаю, что нужно заканчивать старый год тем, что приносит удовольствие. Мне приносят удовольствие танцы. Поэтому сегодня будет особенный урок. Мы ждем еще одного человека», - отметила Санина.

Через несколько минут она опубликовала сторис, на котором засветила еще одну звезду «Танців з зірками», хореографа Алену Шоптенко.

«Друзья, этот человек явился наконец-то. Ееее. Ну что? Последняя тренировка в этом году», - радостно сообщила Санина, в тот момент пока Шоптенко энергично двигалась, неприлично виляла бедрами и танцевала в зале.

Как известно, Санина дошла до финала шоу «Танці з зірками» и по многочисленным опросам в сети должна была победить. Однако победа в финале досталась певице Санте Димопулос. После окончания проекта Юлия не перестала заниматься танцами. Более того, судя по видео, она ходит на тренировки к лучшим хореографам страны.

Напомним, что Санина показала, какой была в начале карьеры, звезду не узнать: «Исторический момент».

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