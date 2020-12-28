Солістка групи The Hardkiss і фіналістка «Танців з зірками» Юлія Саніна застигла в обіймах бородатого красеня

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала серію фото і відео з відвідування радіо, де вона презентувала нову пісню колективу. Задоволена Саніна крутилася на кріслі і показувала шанувальникам, як проходить прямий ефір на радіо.

"Друзі, а ми вже на "нашому радіо". Юра і Олена. І ми муд-хантерси. Шукаємо Його і бажаємо всім новорічного настрою", - зазначила Саніна.

Юлія була одягнена в джинси і світлий гольф. Натуральний макіяж надав образу Юлії чуттєвості. Після ефіру вона опублікувала фото з ведучими Оленою і Юрієм. Бородатий красень на фото тісно притулився до збентеженої співачки.

Як відомо, після закінчення "Танців з зірками" Юлія, яка дійшла до фіналу шоу, вирушила з сім'єю на відпочинок. Красуня ділилася сонячними кадрами з теплих країв. Перед від'їздом The Hardkiss презентували нову пісню "Все було так", яка розповідає про кохання Юлії та її чоловіка.

Раніше ми писали, що Юлія Саніна вразила новим зухвалим образом. Співачка з пустотливими кісками і синіми губами позувала поруч зі своїм ставним чоловіком на знімальному майданчику святкового випуску програми «Світське життя».

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