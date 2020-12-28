Солистка группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина застыла в объятиях бородатого красавца

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию фото и видео с посещения радио, где она презентовала новую песню коллектива. Довольная Санина крутилась на кресле и показывала поклонникам, как проходит прямой эфир на радио.

«Друзья, а мы уже на «Нашем радио». Юра и Алена. И мы муд-хантерсы. Ищем его и желаем всем новогоднего настроения», - отметила Санина.

Юлия была одета в джинсы и светлый гольф. Натуральный макияж придал образу Юлии чувственности. После эфира она опубликовала фото с ведущими Аленой и Юрием. Бородатый красавец на фото тесно прижался к смущенной певице.

Как известно, после окончания «Танців з зірками» Юлия, которая дошла до финала шоу, отправилась с семьей на отдых. Красотка делилась солнечными кадрами из теплых краев. Перед отъездом The Hardkiss презентовали новую песню «Все було так», которая рассказывает о любви Юлии и ее мужа Вала.

Ранее мы писали, что Юлия Санина впечатлила новым дерзким образом. Певица с озорными косичками и синими губами позировала рядом со своим статным мужем на съемочной площадке праздничного выпуска программы «Світське життя».

Напомним, что скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги: "Впервые в истории...".

Как сообщала Politeka, Санина поразила новым подарком под ёлочку, кадры облетели сеть: «Вот он - красавчик».

Также Politeka писала, что Санина разоткровенничалась о слезах и унынии: «Из этого состояния меня вытаскивает…».