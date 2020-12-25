Відома українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна заговорила про потаємне

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала сімейний знімок, додавши уривок з недавнього інтерв'ю журналу. На фото співачка в купальнику позувала зі своїм чоловіком і маленьким синочком. Судячи з усього, фото було зроблено під час недавнього відпочинку зоряної пари.

"Я дозволяю собі іноді сумувати. Дозволяю собі цю емоцію. Поплакати, пожаліти себе. Іноді це дуже потрібно. Перестати зображати з себе сильну жінку, яка може гори звернути», - зазначила Саніна.

За визнанням артистки, довго сумувати їй не вдається. Не дає сумувати син і нові проекти.

"З цього стану мене зазвичай витягує сім'я. Плюс, звичайно ж, позитивні коментарі наших друзів-слухачів", - додала Саніна.

У коментарях Юлі висловили масу слів підтримки і компліментів її прекрасній родині.

"Юлечка, ви і ваша група-це гордість України! Удачі і успіхів вам)», «красива сім'я», «обожнюю ваш талант і класну пісню «Кобра», про кожну з нас», «неймовірні», «Супер. На вас дуже приємно дивитися", - пишуть користувачі Мережі.

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