Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, яка дійшла до фіналу шоу "Танці з зірками", сполошила публіку раптовим одкровенням
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши його зізнанням.
Так, на чорно-білому кадрі Юлія сиділа в автомобілі й цілеспрямовано дивилася вперед. Вогні міста, що відбивалися на склі машини, надали особливої атмосферності знімку.
"Одне з головних досягнень 2020 року - визнати нарешті в собі інтроверта. Етап 2021 - цього інтроверта в собі полюбити", - зізналася зірка в підписі.
Один з коментуючих поцікавився у Саніної, "що поганого в інтроверті", на що дівчина відповіла: "Для моєї сфери діяльності це катастрофа".
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Інші користувачі приєдналися до обговорення. Варто відзначити, більшість підтримали співачку.
"ось ось))) інтроверт і соціофоб - це різне 🙈" - "хотілося б вірити, що все-таки інтроверт🤘"
"Інтроверт означає, що космосу всередині більше, ніж зовні❤️"
"Юлєчка, любіть все в собі і себе!"
"Та я не вірю що ви інтроверт! Ви така відкрита з публікою і від вас йде енергія 😍"
"Інтровертна дівчинка наша🥰"
"Інтроверт - це не так вже й погано)❤ ось в інтровертах є щось таке привабливе, чого немає в екстравертах💫 (кажу як екстраверт😅)"
Нагадаємо, Юлія Саніна стала учасницею сьомого сезону "Танців з зірками". Її партнером був хореограф Дмитро Жук.
Багато хто пророкував співачці перемогу, проте у фіналі з'ясувалося, що кубок отримала її головна суперниця, екс-ВІА Гра Санта Дімопулос. Остання, до речі, вирішила відмовитися від нагороди на користь Саніної, адже на відміну від неї, вже мала досвід у танцях, а Юлія вчилася з нуля. Але солістка The Hardkiss не прийняла цей жест, заявивши, що непроти другого місця - для неї головне любов і підтримка публіки, а цього вона отримала сповна.
Нагадаємо, що скромниця Саніна блиснула красою в міні-шортиках:»Кухар нервово курить в сторонці".
Як повідомляла Politeka, Саніна після скандального фіналу "Танців з зірками" вразила вчинком, вийшовши на зв'язок з Єгипту: "До сліз...".