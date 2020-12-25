Известная украинская певица и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина заговорила о сокровенном

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала семейный снимок, добавив отрывок из недавнего интервью журналу. На фото певица в купальнике позировала со своим мужем и маленьким сынишкой. Судя по всему, фото было сделано во время недавнего отдыха звездной пары.

«Я позволяю себе иногда поунывать. Позволяю себе эту эмоцию. Поплакать, пожалеть себя. Иногда это очень нужно. Перестать изображать из себя сильную женщину, которая может горы свернуть», - отметила Санина.

По признанию артистки, долго унывать ей не удается. Не дает грустить сын и новые проекты.

«Из этого состояния меня обычно вытаскивает семья. Плюс, конечно же, позитивные комментарии наших друзей-слушателей», - добавила Санина.

В комментариях Юле высказали массу слов поддержки и комплиментов ее прекрасной семье.

«Юлечка, вы и ваша группа- это гордость Украины! Удачи и успехов вам)», «Красивая семья», «Обожаю ваш талант и классную песню «Кобра», про каждую из нас», «Невероятные», «Супер. На вас очень приятно смотреть», - пишут пользователи сети.

Напомним, что катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание: "Не верю, что...".

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