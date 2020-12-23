Кубки переможців шоу "Танці з зірками" Санті Дімопулос і Юлії Саніної знайшли нових володарів після скандалу

Як повідомляє Politeka.net, призи учасників успішно продали через аукціон 18 грудня. Подробиці з'явилися на сторінці "Сніданок з 1+1" у Facebook.

"Ви можете отримати головну нагороду шоу "Танці з зірками" з автографом! Це легендарна бажана нагорода кращих танцюристів країни. Цього року вперше в історії шоу перемогу розділили відразу дві зіркові пари. Санта Дімопулос і її партнер Макс Леонов і Юлія Саніна і її партнер Дмитро Жук!"- йдеться в повідомленні.

Кубок Санти Дімопулос і Макса Леонова, які посіли перше місце в суперфіналі шоу, продали Оксані Липській за 55 тисяч гривень, оплата вже підтверджена. Нагорода срібних призерів Юлії Саніної та Дмитра Жука відправиться Тетяні Шатковській, яка заплатила 48 тисяч гривень. Як повідомляють організатори в соцмережі, всі гроші передадуть на допомогу тяжкохворим дітям і здійснення їх мрій. Стартова ціна обох лотів склала три тисячі гривень.

Варто відзначити, що чемпіонський кубок став причиною скандалу між зірковими учасницями. Під час останнього випуску "Танців з зірками" Санта Дімопулос вирішила віддати свій кубок власниці другого місця Юлії Саніної.

"Я в дитинстві танцювала, а вона ні. Тому я зараз передаю цей кубок. Вона заслужила. Я знаю, скільки сил вона вклала в цей проект. Я для себе вже переможниця", - заявила колишня солістка"ВІА Гри".

Юлія Саніна з The Hardkiss не оцінила такий жест і вважала його лицемірним. Під час шоу вона відмовилася прийняти нагороду і поставила її на підлогу, а вже наступного дня організатори підготували ще один кубок спеціально для співачки. У тому, щоб прийняти приз, Юлія відправила його на аукціон.

"Він мені був не потрібен. Цей кубок мені намагалися вручити кілька разів, а я все намагалася і намагалася красиво від нього відмовитися. І слава Богу, я знайшла спосіб це зробити - через аукціон", - заявила Саніна в одному з інтерв'ю.

Санта Дімопулос і Макс Леонов незабаром теж приєдналися до аукціону і виставили свій кубок на продаж. Виконавиця прийняла слова своєї колеги близько до серця і поспішила відповісти їй в "Instagram". Як повідомила Санта, її бажання розділити перемогу було щирим:

"Я живу серцем і все говорю і роблю від серця. Більшість людей зрозуміли мій посил. Нагороди не головне, кубок не головне, перемога не головне".

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