Відома українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна поділилася з користувачами мережі прекрасними новинами

Як повідомляє Politeka.net, Юлія Саніна не приховує любові до свого чоловіка і сина - і часто ділиться сімейними знімками з шанувальниками. Крім того, вона ділиться успіхами на кар'єрній ниві.

Так, кілька годин тому на своїй instagram-сторінці співачка повідомила, що зараз активно займається написанням нової пісні.

Саніна також повідомила, що Дід Мороз вже прийшов до неї в будинок і обрадував подарунком. Саніна показала на кадрах, що в її особистій звукозаписній студії з'явився професійний мікрофон сріблястого кольору.



"Знаєте Дід Мороз до нас вже прийшов і подарунок приніс. Ось він-мікрофон. Красунчик. І ми вже записуємо нову пісню з ним", - поділилася новиною Саніна.

При цьому Юлія постала в стильному кардигані і без будь-яких слідів макіяжу на обличчі. Гладка свіжа шкіра, легкий рум'янець, сяйво блакитних очей, чуттєві пухкі губи... здається, косметика або фільтри тільки б зіпсували цю природну красу.

На жаль користувачі мережі позбавлені можливості залишити свої коментарі під кадрами, адже їх Юлія Саніна показала в особистому Instagram-Stories.

Нагадаємо, що катастрофа у Юлії Саніної з "Танців з зірками", щиросердне зізнання.

Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" загуляла з чоловіком, ошелешивши нестандартним образом.

Також Politeka писала, що скандал Саніної і Дімопулос на "Танцях з зірками" отримав продовження, всі вирішили гроші.