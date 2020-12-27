Відома українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна поділилася з користувачами мережі прекрасними новинами
Як повідомляє Politeka.net, Юлія Саніна не приховує любові до свого чоловіка і сина - і часто ділиться сімейними знімками з шанувальниками. Крім того, вона ділиться успіхами на кар'єрній ниві.
Так, кілька годин тому на своїй instagram-сторінці співачка повідомила, що зараз активно займається написанням нової пісні.
Саніна також повідомила, що Дід Мороз вже прийшов до неї в будинок і обрадував подарунком. Саніна показала на кадрах, що в її особистій звукозаписній студії з'явився професійний мікрофон сріблястого кольору.
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"Знаєте Дід Мороз до нас вже прийшов і подарунок приніс. Ось він-мікрофон. Красунчик. І ми вже записуємо нову пісню з ним", - поділилася новиною Саніна.
При цьому Юлія постала в стильному кардигані і без будь-яких слідів макіяжу на обличчі. Гладка свіжа шкіра, легкий рум'янець, сяйво блакитних очей, чуттєві пухкі губи... здається, косметика або фільтри тільки б зіпсували цю природну красу.
На жаль користувачі мережі позбавлені можливості залишити свої коментарі під кадрами, адже їх Юлія Саніна показала в особистому Instagram-Stories.
Нагадаємо, що катастрофа у Юлії Саніної з "Танців з зірками", щиросердне зізнання.
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" загуляла з чоловіком, ошелешивши нестандартним образом.
Також Politeka писала, що скандал Саніної і Дімопулос на "Танцях з зірками" отримав продовження, всі вирішили гроші.