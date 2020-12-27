Известная украинская певица и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина поделилась с пользователями сети прекрасными новостями
Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина не скрывает любви к своему мужу и сыну - и часто делится семейными снимками с поклонниками. Кроме того, она делится успехами на карьерном поприще.
Так, несколько часов назад на своей instagram-страничке певица сообщила, что сейчас активно занимается написанием новой песни.
Санина также сообщила, что Дед Мороз уже пришел к ней в дом и обрадовал подарком. Санина показала на кадрах, что в ее личной звукозаписывающей студии появился профессиональный микрофон серебристого цвета.
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"Знаете Дед Мороз к нам уже пришел и подарок принес. Вот он - микрофон. Красавчик. И мы уже записываем новую песню с ним", - поделилась новостью Санина.
При этом Юлия предстала в стильном кардигане и без каких-либо следов макияжа на лице. Гладкая свежая кожа, легкий румянец, сияние голубых глаз, чувственные пухлые губы… Кажется, косметика или фильтры только бы испортили эту естественную красоту.
К сожалению пользователи сети лишены возможности оставить свои комментарии под кадрами, ведь их Юлия Санина показала в личном Instagram-Stories.
Напомним, что катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание.
Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом.
Также Politeka писала, что скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги.