Відома українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна стала широко відомою в 2011 році, коли група The Hardkiss випустила свій перший кліп

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram беззмінний візажист і стиліст групи Слава Чайка опублікував фото зі зйомок дебютного кліпу рок-групи «Babylon». На фото ще зовсім юна Саніна стояла в незвичайному гримі. Її обличчя і брови були покриті білою фарбою.

Група The Hardkiss з самого початку робила ставку на оригінальні і часом вельми епатажні концертні костюми. Юлія приміряла на себе сотні вдалих образів. Практично все для неї створював Чайка.

"Ледве знайшов цей історичний момент", - написав Слава Чайка під фото.

Варто відзначити, що на знімку важко впізнати Юлію та її чоловіка Валерія. Та й сам Чайка за ці 9 років сильно змінився.

Нагадаємо, що група The Hardkiss була створена з проекту Val & Sanina. Основні учасники колективу - Юлія та її чоловік Валерій, з яким вона познайомилася в 18 років. Майже за 10 років існування групи вони встигли отримати безліч національних нагород і визнання публіки.

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