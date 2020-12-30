Известная украинская певица и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина стала широко известной в 2011 году, когда группа The Hardkiss выпустила свой первый клип

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм бессменный визажист и стилист группы Слава Чайка опубликовал фото со съемок дебютного клипа рок-группы «Babylon». На фото еще совсем юная Санина стояла в необычном гриме. Ее лицо и брови были покрыты белой краской.

Группа The Hardkiss с самого начала делала ставку на оригинальные и порой весьма эпатажные концертные костюмы. Юлия примеряла на себя сотни удачных образов. Практически все для нее создавал Чайка.

«Еле нашел этот исторический момент», - написал Слава Чайка под фото.

Стоит отметить, что на снимке трудно узнать Юлию и ее мужа Валерия. Да и сам Чайка за эти 9 лет сильно изменился.

Напомним, что группа The Hardkiss была создана из проекта Val & Sanina. Основные участники коллектива – Юлия и ее муж Валерий, с которым она познакомилась в 18 лет. Почти за 10 лет существования группы они успели получить множество национальных наград и признание публики.

Напомним, что Юлия Санина разоткровенничалась о слезах и унынии: «Из этого состояния меня вытаскивает…».

Как сообщала Politeka, Юлия Санина показала, какой была до популярности, редкое фото облетело Сеть: "Девять лет назад...".

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