Солістка групи "The Hardkiss" і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна здивувала зовнішністю на самому початку своєї музичної кар'єри

Як пише Politeka.net, на честь Нового року знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі свій архівний фот, про який нагадав її друг Віталій Дацюк. Згідно підпису, знімок був зроблений "дев'ять років тому", в 2011-му, коли група "The Hardkiss" тільки з'явилася і ще не встигла завоювати собі велику славу.

Більш молода Юлія Саніна постала в легкому сріблястому платті без декольте, але з відкритими плечима. Вона зробила собі химерну високу зачіску, уклавши чорне волосся в кілька шарів і закріпивши їх бантом. Образ співачка довершила зухвалим макіяжем з яскраво-червоною помадою. На знімку вона з млосним поглядом спокушає дивиться в камеру, трохи відкривши губки - в такому вигляді дівчина зовсім не скромниця, якій показує себе зараз.

Зараз Юлія Саніна все частіше ділиться кадрами свого сімейного життя, нещодавно вона опублікувала в соцмережі знімок, додавши уривок з недавнього інтерв'ю. Артистка позувала в купальнику зі своїм чоловіком Валерієм Бебко і маленьким синочком. Ймовірно, фото було зроблено під час відпочинку.

"Я дозволяю собі іноді сумувати. Дозволяю собі цю емоцію", - зізналася Юлія. - "Поплакати, пошкодувати себе. Іноді це дуже потрібно. Перестати зображати з себе сильну жінку, яка може гори звернути".

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