Солистка группы "The Hardkiss" и финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина удивила внешностью в самом начале своей музыкальной карьеры

Как пишет Politeka.net, в честь Нового года знаменитость разместила на своей странице в соцсети свое архивное фот, о котором напомнил ее друг Виталий Дацюк. Согласно подписи, снимок был сделан "девять лет назад", в 2011-м, когда группа "The Hardkiss" только появилась и еще не успела завоевать себе большую славу.

Более молодая Юлия Санина предстала в легком серебристом платье без декольте, но с открытыми плечами. Она сделала себе вычурную высокую прическу, уложив черные волосы в несколько слоев и закрепив их бантом. Образ певица довершила вызывающим макияжем с ярко-красной помадой. На снимке она с томным взглядом соблазняюще смотрит в камеру, чуть приоткрыв губки - в таком виде девушка совсем не скромница, которой показывает себя сейчас.

Сейчас Юлия Санина все чаще делится кадрами своей семейной жизни, недавно она опубликовала в соцсети снимок, добавив отрывок из недавнего интервью. Артистка позировала в купальнике со своим мужем Валерием Бебко и маленьким сынишкой. Вероятно, фото было сделано во время отдыха.

"Я позволяю себе иногда поунывать. Позволяю себе эту эмоцию", - призналась Юлия. - "Поплакать, пожалеть себя. Иногда это очень нужно. Перестать изображать из себя сильную женщину, которая может горы свернуть".

Напомним, что катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом.

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