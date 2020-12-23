Солистка группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина впечатлила новым дерзким образом

Красотка поделилась задорными совместными фото со своими одногруппниками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах Санина, а также ее муж и гитарист The Hardkiss Валерий Бебко позируют со своими одногруппниками – Климом Лисюком и Евгением Кибелевым. Фото сделаны на съемочной площадке праздничного выпуска программы «Світське життя».

Как единственная девушка и солистка группы, Санина не могла не выделиться из коллектива привлекательным образом. В то время как ее одногруппники выбрали темные наряды, девушка пришла на программу в роскошной белой блузе и синей юбке. Изюминкой ее образа стали длинные косички и синяя помада в тон юбке.

Поклонники группы пришли в восторг от новых кадров.

«Отличная компания на Новый Год», «Напиши Тине она скучает без тебя», «Пупсы», «Красивые», «Этот образ напоминает мне смурфетту», - пишут люди.

Ранее мы писали, что кубки победителей шоу "Танці з зірками" Санти Димопулос и Юлии Саниной нашли новых обладателей после скандала. Призы участников успешно продали через аукцион 18 декабря.

Так, кубок Санты Димопулос и Макса Леонова, которые заняли первое место, «ушел» за 55 тысяч гривен, а награда серебряных призеров Юлии Саниной и Дмитрия Жука была продана за 48 тысяч гривен.

Напомним, катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание: "Не верю, что...".

Как сообщала Politeka, скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги.

Также Politeka писала, что Санина из "Танців з зірками" окружила себя красавчиками, даже муж не помеха.