Известная украинская исполнительница и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина поделилась трогательным праздничным фото со своей командой

После скандального финала «Танців з зірками», в котором официальная победительница Санта Димопулос попыталась отдать ей свой кубок, Санина отправилась на отдых в теплые края со своим мужем и, по совместительству, гитаристом The Hardkiss Валерием Бебко. Однако, сейчас пара уже вернулась в Украину и, судя по всему, решила провести время со своими коллегами.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм появилось свежее фото, на котором группа The Hardkiss запечатлена в полном составе. С ними также стоят и другие люди, причастные к проекту. Все они позируют на фоне празднично украшенной елки.

«Мои», - коротко подписала фото Санина.

Поклонники музыкантов бурно отреагировали на фото.

«С наступающими праздниками», «Фото очень крутое», «Фото супер!», «Это что работники Мака?», «Красавчики все)) И красотка», «Любимые! Соскучилась уже за вами», «Лучшая команда!», «Любимые наши», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Санина сделала важное признание о том, что нового она узнала о себе.

"Одно из главных достижений 2020 года - признать наконец-то в себе интроверта. Этап 2021 - этого интроверта в себе полюбить", - призналась звезда в посте в своем Инстаграм.

Напомним, катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание: "Не верю, что...".

Как сообщала Politeka, Санина из «Танців з зірками» растрогала признанием, довев украинцев до слез: "Нам повезло...".

Также Politeka писала, что Димопулос из «Танців з зірками» заткнула Санину за пояс и показала, чего стоит: результаты противостояния див.