Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар раскрыл подробности своих отношений с коллегой Аленой Шоптенко

Об этом он рассказал в интервью проекту «Ужин с Дороти».

Дикусар говорит, что как-то снял короткометражку, которая стала пророческой для их отношений.

«Она очень личностная получилась. Я не знал, когда эту работу снимал, что она будет в чем-то даже пророческой… Она заканчивалась тем, что я удалял контакт Алены из телефона. Она шла издалека, я ее видел, нажимал «Удалить» и она исчезала.

Также Дмитрий поведал, что до сих пор не развенчался с бывшей женой.

«Мы до сих пор не развенчались. Я узнавал, что в нашей христианской религии нет такого процесса развенчивания как обряда… Нет такого, что молитва «Вы больше не муж и жена, да развенчаетесь вы…» Есть такие инстанции, где ты платишь какие то гривны, тебе дают какую-то справку, что ты можешь жениться последний раз. Два раза можно. Это апдейт такой под современность. Так, как я сейчас не женат, не иду венчаться, то мне такая справка не нужна», - поделился Дикусар.

Шоптенко ранее рассказывала о венчании с Дикусаром.

«В Грузии, в Казбеги, мы с Димой решили повенчаться. Это место, расположенное в 165 километрах от Тбилиси, очень красивое – кажется, будто ты попал в сказку. Оттуда видно знаменитую гору Казбек, которая обычно скрыта облаками, но в день нашего венчания они рассеялись, что показалось нам хорошим знаком. Интересно, что именно в этот день – 16 июля – в Грузии отмечается один из старейших христианских праздников – День духовной любви, по­-грузински он называется Гергетоба», - говорила танцовщица.

На церемонии присутствовали только самые близкие.

Напомним, Шоптенко и Дикусар признались, что их связывает не просто дружба в 2012 году, а в 2013 пара отгуляла свадьбу.

О своем разводе Шоптенко и Дикусар сообщили в октябре 2016 года. Они утверждают. Что смогли остаться друзьями.

В октябре 2016 Шоптенко вышла замуж за бизнесмена Алесея Иванова.

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