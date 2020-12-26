Танцор уверен, что внутри певица не такая, какой хочет казаться

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар рассказал о своих впечатлениях от Юлии Саниной на «Танцях з зірками»

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина в последнем сезоне танцевального шоу дошла до финала, однако первое место на проекте досталось Санте Димопулос. В одном из номеров Санина исполнила танго с Евгением Котом и Дмитрием Дикусаром. В интервью программе «Ужин с Дороти» хореограф поделился своими впечатлениями от личного общения с исполнительницей.

Так, Дикусар признался, что Санина ему показалась слишком положительной.

«Она настолько няшная, настолько она пушистая, прямо хотелось вывести немножко ее из себя. Хотелось достать изнутри что-то, что точно есть, просто она хорошо контролирует эмоции», - заявил танцор.

Он уверен в том, что у певицы внутри есть свои «чертики», которых она попросту не выпускает наружу.

По словам Дикусара, во время репетиций они с Котом специально позволяли себе пошлые шутки, чтобы вызвать бурную реакцию у Саниной.

«Хотелось немножко ее испортить. Ну, мне кажется, что мы немножко ее испортили», - со смехом признался хореограф.

Он отметил, что исполнительница, как и многие другие, хочет нравиться людям и живет в своем прекрасном мире, «где все добрые».

Напомним, Санина из «Танців з зірками» разоткровенничалась о слезах и унынии: «Из этого состояния меня вытаскивает…».

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом: "Напоминает смурфетту".

Также Politeka писала, что Санина из "Танців з зірками" окружила себя красавчиками, даже муж не помеха.