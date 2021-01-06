Украинский хореограф Алена Шоптенко решила освоить новый стиль вместе с финалисткой шоу "Танці з зірками" Юлией Саниной

Как сообщает Politeka.net, в своем микроблоге "Инстаграм" она сообщила о начале развивающего челленджа. Алена Шоптенко также выложила селфи с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной и своей коллегой Владой Касинец.

"Привет, меня зовут Алёна, мне 33 года и я бальница. Ну ладно, это не диагноз, а всего лишь моя специализация и танцевальный жанр, в котором я выросла. И в свои 33 года с укоренившейся бальной пластикой я решила освоить уличный вайб! Это мой персональный челендж и выход из зоны комфорта", - объявила танцовщица в описании. - "Издеваться надо мной будет супер-педагог Влада Касинец, которая только внешне такая пушистая 😅. А в компании с талантливейшей Юлии Саниной весело и уютно ☺️ Что из этого получится посмотрим через некоторое время... Учиться никогда не поздно! Особенно танцевать ☺️❤️".

Пользователи сети в комментариях поддержали стремления Алены Шоптенко и засыпали девушек приятными комплиментами:

"Успехов! И с Рождеством"; "Какие классные 😍"; "Красотки🔥"; "Алёна, у вас все получится! Восхищаюсь вами!❤️❤️❤️❤️!"; "Любой танец в Вашем исполнении мы рады видеть 😍😍😍 Вы шикарная бальница и поскорее бы уже увидеть Hip-Hop 😎🤟"; "Группа Виа Гра 😏"; "@the_hardkiss не узнала 🙈🙈🙈 такие классные"; "До встречи на тренировке!!!💪🙌"; "Учиться всему никогда не поздно. Главное - это выделить время и не болеть".

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