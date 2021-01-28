Известный украинский хореограф Алена Шоптенко и звезда "Танців з зірками" рассказала о нюансах воспитания сына и показала трогательный снимок

Алена Шоптенко очаровала красивым и нежным снимком с 2-летним сыном, на котором она нежно улыбается малышу, пишет Politeka.net.

На фото заботливая мама в белой трикотажной водолазке стоит у окна и держит на руках маленького сынишку, которого повернула к камере спиной. На лице Алены Шоптенко читается материнская нежность и искренняя радость: она улыбается ребенку и смотрит ему в глаза, пока тот что-то рассказывает своей маме.

По словам хореографа сейчас у ее сына такой возраст, когда он впитывает в себя все слова и фразы, которые слышит от родных. При этом слова могут оказаться не самыми лучшими.

"Когда я услышала от сына "Сейчас дам тебе по попе", подумала, что так говорит бабушка. А это оказался муж. Когда бабушка услышала от ребёнка одно нехорошее слово, подумала на мужа, а это оказалась я",- рассказывает Алена Шопенко.

Следуя из ее слов воспитанием ребенка занимается вся семья, которая периодически "попадается" на том, что не совсем тщательно следит за речью, поскольку мальчик тут же "выдает" это за свои фразы.

"В общем, какой же это прекрасный "говорливый" возраст, благодаря которому попадаются все члены семьи",- заключила Шоптенко.

Поклонники звезды "Танців з зірками" в своих комментариях отметили, насколько повзрослел сын Шоптенко, и похвалили бабушку за дисциплинированность.

"Какой огромный парень!", "Вот так всегда, обманчива семейная дискриминация", "Обалденный возраст", "А бабушка-то лучше всех!",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" задрала ножку в мини, заставив фантазировать: "Знаете, что я делаю?"

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